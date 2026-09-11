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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трансфер Батракова за 25 млн евро из «Локо» – самая дорогая летняя продажа в РПЛ. Сперцян – 2-й, Воробьев – 4-й, Карпукас – 5-й, Бориско – 10-й

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогостоящих продаж по итогам летнего трансферного окна в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/27.

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