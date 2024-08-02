С праздником, маргеловцы, с Днём ВДВ❗️ Современные десантники, выполняя самые сложные и ответственные задачи в зоне спецоперации, следуют заветам прославленного командующего Василия Маргелова.
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С праздником, маргеловцы, с Днём ВДВ❗️ Современные десантники, выполняя самые сложные и ответственные задачи в зоне спецоперации, следуют заветам прославленного командующего Василия Маргелова.