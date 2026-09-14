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Онколог назвала пять симптомов рака груди, которые нельзя пропускать

Онколог назвала пять симптомов рака груди, которые нельзя пропускать

Рак молочной железы не всегда проявляется очевидным уплотнением. Онколог Фатима Тамаева перечислила "Газете.

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