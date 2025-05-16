На Украине найдено тело убийцы 14-летнего кота Кузи из Северодвинска

На территории Украины было найдено тело убийцы кота Кузи - Артема Лаврентьева из Северодвинска Архангельской области, который был осужден по делу о жестоком обращении с животным за пытки и жестокое убийство невинного питомца.
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