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ЖИВОЙ УГОЛОК

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На Украине найдено тело убийцы 14-летнего кота Кузи из Северодвинска

На Украине найдено тело убийцы 14-летнего кота Кузи из Северодвинска

На территории Украины было найдено тело убийцы кота Кузи - Артема Лаврентьева из Северодвинска Архангельской области, который был осужден по делу о жестоком обращении с животным за пытки и жестокое убийство невинного питомца.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Сволочь, получил по заслугам.
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16 час.
Элеонора Коган
Теперь надо туда же и эту тварь, его мадам.
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16 час.
Бобкина Татьяна
Туда  же эту тварь Громович!
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6 час.
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