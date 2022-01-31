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The Times: Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний

The Times: Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний

Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.

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