The Times: Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний

Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.
Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.
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