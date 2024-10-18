Правительство запретило три вида ПЭТ-упаковки с 1 сентября 2025 года. Под ограничение попали бутылки из полиэтилентерефталата для продуктов питания, за исключением тех, которые выполнены в голубом, белом, зеленом, коричневом или прозрачном цветах.