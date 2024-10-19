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Военное обозрение

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Любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет привлечен к ответственности: глава МИД Ирана прокомментировал слова Байдена

Любой, кто знает, как и когда Израиль нападет на Иран, будет привлечен к ответственности: глава МИД Ирана прокомментировал слова Байдена

Министр иностранных дел Ирана пригрозил, что те, кто поддержит Израиль в его атаках на Иран, понесет ответственность.

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