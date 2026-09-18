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«Я люблю тебя»: Neuralink показала, как человек «заговорил» силой мысли

«Я люблю тебя»: Neuralink показала, как человек «заговорил» силой мысли

В публикации Neuralink содержалась оговорка о том, что ее устройства «являются экспериментальными и не одобрены FDA или другими регуляторными органами», а опыт одного участника «может не отражать результаты других участников или будущие исходы».

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