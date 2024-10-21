Ученые изучат все живые организмы Арктики и соберут по ним банк данных

В России стартовал проект по изучению геномов живых организмов Арктики «Тысяча арктических геномов». Ученым предстоит создать генетические банки данных и произвести полногеномное секвенирование арктических обитателей, чтобы оценить биоразнообразие и использовать полученные данные для его сохранения, сообщают «Ведомости».