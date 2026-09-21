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Курские новости

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Курская область определила пять главных трендов выборов-2026

Курская область определила пять главных трендов выборов-2026

«Курские новости» подготовили пять главных трендов Выборов 2026 года, сравнив их с прошлой политической «декадой» - 2016 и 2021 годами.

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