РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    У них денег много оплатят!Трамп хочет ввест...
  • Eduard
    Правильно!Трамп хочет ввест...
  • Eduard
    В Дагестане есть адекватные мужчины? Всё жн морали учат,а сами гарем стремятся завести!В Дагестане избил...

Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В январе-марте сумма, которую россияне потратили на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) достигла рекордных 23,2 миллиардов рублей, рассказали "Известиям" в сервисе для автомобилистов Bip.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх