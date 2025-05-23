Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В январе-марте сумма, которую россияне потратили на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) достигла рекордных 23,2 миллиардов рублей, рассказали "Известиям" в сервисе для автомобилистов Bip.
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