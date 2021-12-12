Первое издание романа «Гарри Поттер» было продано на аукционе за $471 тыс

9 декабря в пресс-релизе аукционного дома в Далласе сообщили, что первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете, датированное 1997 годом, было продано за 471 тысячу долларов.
9 декабря в пресс-релизе аукционного дома в Далласе сообщили, что первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете, датированное 1997 годом, было продано за 471 тысячу долларов.
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