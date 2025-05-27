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Спички - не игрушка

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Почему было так важно развалить СССР именно в 1990 году: потому что через год было бы уже поздно. Что хотели сделать в 1992-м?

Почему было так важно развалить СССР именно в 1990 году: потому что через год было бы уже поздно. Что хотели сделать в 1992-м?

Как говорил великий классик, "умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить".

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