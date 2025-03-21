В Челнах осудят мужчину, зарубившего знакомую топором

В Набережных Челнах местного жителя обвиняют в жестоком убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре РТ. По версии следствия, в марте прошлого года 67-летний мужчина напал на знакомую с топором и нанес ей несколько ударов.
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