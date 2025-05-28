Посол Беляев: Швеция поставила Украине серьёзные типы вооружений

Королевство отправило киевскому режиму оружия на 8,5 млрд долл., не особо афишируя поставки.Стокгольм с самого начала СВО поставлял Украине «серьезные» типы вооружений, в том числе и боевые катеры, БМП, БТР, самолеты ДРЛО, артиллерийские системы, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.