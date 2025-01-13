Программист создал Тетрис внутри PDF-файла – и это работает!

В мире программирования существует особая традиция – запускать игры на самых неожиданных платформах. И вот, очередной экспериментатор, Томас Ринсма из Нидерландов, решил удивить всех, создав версию легендарной игры Тетрис внутри… PDF-файла! Да, вы не ослышались – PDF-файла.