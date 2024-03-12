Откуда монголы брали сотни тысяч луков и стрел для своих завоеваний, если они жили в степях?

Объединившись под предводительством Чингисхана, монголы оказались почти неудержимыми в своих завоеваниях и создали самую большую сухопутную* империю в мире (титул самой крупнейшей империи в мире с колониями на 5 континентах принадлежит Британии).
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