Медведев назвал «страшной» перспективу превращения Армении в «новую Украину»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев критически оценил действия властей Армении.
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