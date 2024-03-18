В России назвали лицемерием предложения США по контролю над ядерным оружием

США готовы начать переговоры с Россией и Китаем на тему контроля над сдерживанием ядерного вооружения "прямо сейчас, без предварительных условий", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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