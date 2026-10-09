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Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника

Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника

Российская авиация и ракетные войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам противника, полностью ликвидировав назначенные цели, сообщило 9 октября Минобороны России .

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