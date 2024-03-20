Павел Утюпин: Обмен спутниковыми данными способствует развитию экономики и логистики

Обмен данными дистанционного зондирования Земли способствует развитию экономики и логистики. Об этом журналистам АТН заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.
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