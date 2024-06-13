Эксперт рассказал, почему опасно брать машины с пробегом

Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться проблемами Низкая цена автомобиля и небольшой пробег могут говорить о проблемах с машиной, которые недобросовестные перекупы пытаются выдать за привлекательную цену и хорошее состояние авто.
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