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После протестов "Партии тараканов" в Нью-Дели запретили акции на Джантар-Мантар

После протестов "Партии тараканов" в Нью-Дели запретили акции на Джантар-Мантар

www.globallookpress.com/Belkin Aleksey/news.ru Полиция Нью-Дели исключила площадь Джантар-Мантар из списка официально разрешенных площадок для проведения протестных акций.

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