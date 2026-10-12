После протестов "Партии тараканов" в Нью-Дели запретили акции на Джантар-Мантар

www.globallookpress.com/Belkin Aleksey/news.ru Полиция Нью-Дели исключила площадь Джантар-Мантар из списка официально разрешенных площадок для проведения протестных акций.
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