Завгородний о Мичкове в «Сочи»: «Невероятный талант, определенно прогрессирует. Все понимают, что он очень нацелен на ворота»

– К «Сочи» недавно присоединился Матвей Мичков, который является молодой звездой лиги. Команда с энтузиазмом восприняла его возвращение? – Да, конечно! В прошлом сезоне он приехал к нам, сразу дал результат, набрал много очков, несмотря на не самые лучшие наши командные результаты.