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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об Абаскале в «Гранаде»: «Тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха. Сейчас он покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»

Канчельскис об Абаскале в «Гранаде»: «Тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха. Сейчас он покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»

Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Сегунды, подписав контракт на один сезон.  «Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха.

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