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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калле Халварссон «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у «Тура» нет будущего.

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