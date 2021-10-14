Следственным управлением УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в мошенничестве

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины.
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