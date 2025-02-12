Грузия: надсмотрщики из Европы против суверенитета и православия

Мамука КУЧАВА Вот мы и дожили до того времени, когда «Гейропа», до недавнего времени прикрывавшаяся светлыми идеалами защиты прав и свобод человека, пустилась в откровенный оскорбительный шантаж избранной грузинским народом власти.
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