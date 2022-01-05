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Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Самарской области

Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Самарской области

Два человека, включая ребенка, погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом в частной бане, расположенной на территории домовладения в поселке Мордовская Селитьба в Самарской области, о чем сообщили представители областной прокуратуры.

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