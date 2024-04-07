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Новосибирск передал Минобороны первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирск передал Минобороны первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Самолёты изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова.Военно-космические войска России получили первую в 2024 году партию самолётов Су-34, построенных на Новосибирском заводе имени Чкалова.

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