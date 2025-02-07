В Омске планируют запустить беспилотные автобусы

В Омске частные перевозчики планируют запустить беспилотные автобусы. Об этом сообщает NGS55.RU. По словам руководителя «Омского транспортного союза» Николая Артемьева к данному решению подталкивает дефицит водителей в регионе.
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