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Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев

Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев

Эта "очень странная" история касается захвата аэропорта в Казахстане. Как только завершился погром резиденции, бунтовщики двинулись штурмовать забаррикадированный департамент полиции, пишет Блохин в личном телеграм-канале со ссылкой на очевидцев.

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