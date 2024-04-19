Путин назвал повышение продолжительности жизни ключевым приоритетом в РФ

Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом для российского руководства. В стране необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний, заявил 19 апреля президент России Владимир Путин в приветствии к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава.
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