Под знаком свастики: в Финляндии поднимает голову неонацизм

Финские политики дважды за неделю вляпались в скандалы с нацистским душком. Сначала президент государства Александр Стубб устроил прием для престарелых бывших участниц нацистской организации «Лотта Свярд», которых чествовал как «защитниц родины».
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