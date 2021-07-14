Пашинин разносит банки и просит о помощи

Абсолютный рейтингПолитикаПашинин разносит банки и просит о помощи Хочу выразить благодарность Пашинину и ещё одному персонажу - Горбунову. Почему я хочу их поблагодарить? Есть за что.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийНе надо вспоминать ,а тем более писать об этих мразей, они для России и российского зрителя умерли .Виктор БорисовОни попутали реальную жизнь со своей киношной......как говорится вошли в роль а выйти уже не смогли..........просто...лицедеиВиктор ТомилинПашинина за участие в гражданской войне на Донбассе надо передать в ДНР и там судить. Пусть приедет в Россию, так и сделают. Мало ему было ужасов, пережитых в фильме "Грозовые ворота", где он снимался в главной роли, потянуло на реальную войну? За совершенные ошибки надо платить. Второй персонаж - актер Горбунов, тоже был востребованным на съемках в России. Уехал на Украину и чего он достиг там? В прошлом году на украинском телевидении он давал интервью Гордону, жаловался, что были дни когда ему не было за что купить еду. Нацики обоим подадут, просите!yuriy ivanovПонять и забытьНадеждаПашинин-просто тупой урод, бездарно загубивший свою жизнь, до к-й нам теперь нет никакого дела, потому как убийц мирного населения Донбасса не забудем и не простим!( Вон Дмитрий Шевченко(Артурчик из "Дня рождения буржуя") в политику не лез, не гнал на Россию и русских и уже снова снимается и зарабатывает себе на жизнь в России. А этот упоротый идиот пусть хлебает полной ложкой то, на что заработал русофобией...)XOx okНикакой он не предатель, Россия и Украина (впрочем как и Беларусь и другие коренные жители нашей некогда единой страны) - это один народ. Народ который был разделен по хитрому и коварному плану. Далее по этому же плану была спровоцирована рознь по разделенным территориям и откровенная вражда, что в конечном итоге привело к междуусобным войнам. Это большая трагедия, как для Пашинина, так и для всех нас, всех тех, кто смог осознать существующее положение вещей.Комментировать
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