День ВВС России 2021: когда отмечается, история и традиции, создание ВКС РФ

День Военно-воздушных сил России (День ВВС РФ) отмечается в августе. День ВВС сравним по популярности со знаменитыми летними профессиональными праздниками в честь защитников Родины — Днем Военно-морского флота и Днем Воздушно-десантных войск.
День Военно-воздушных сил России (День ВВС РФ) отмечается в августе. День ВВС сравним по популярности со знаменитыми летними профессиональными праздниками в честь защитников Родины — Днем Военно-морского флота и Днем Воздушно-десантных войск.
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