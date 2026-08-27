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The Eurasia Daily news agency

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The legendary Soviet singer spoke indignantly about his third marriage at the age of 81

The legendary Soviet singer spoke indignantly about his third marriage at the age of 81

Singer and composer, former Minister of Culture and People's Artist of Azerbaijan, as well as ex-Ambassador of the Republic to Russia's Polad Bulbul oglu denied the third marriage, which was previously reported by local media.

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