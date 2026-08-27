The legendary Soviet singer spoke indignantly about his third marriage at the age of 81

Singer and composer, former Minister of Culture and People's Artist of Azerbaijan, as well as ex-Ambassador of the Republic to Russia's Polad Bulbul oglu denied the third marriage, which was previously reported by local media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)