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Несекретные материалы

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Defense Post: на войну с Ираном у США закончились деньги

Defense Post: на войну с Ираном у США закончились деньги

На противостояние с Ираном ВМС США бросает все средства, включая и самые неожиданные, пишет ресурс The Defense Post.

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