В новом здании Российской национальной библиотеки открыта выставка периодических изданий «Военное дело»

Она приурочена к Году защитника Отечества В новом здании Российской национальной библиотеки открыта выставка периодических изданий из фондов РНБ «Военное дело», приуроченная к Году защитника Отечества, рассказали в пресс-службе библиотеки.
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