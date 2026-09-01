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Татар-информ

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Казанцы считают достойной пенсию в 55,5 тыс. рублей

Казанцы считают достойной пенсию в 55,5 тыс. рублей

По мнению жителей Казани, достойная пенсия должна составлять 55 500 рублей в месяц, следует из исследования SuperJob.

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