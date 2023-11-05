В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов

Запрет на говядину, баранину и телятину для детей вступит в силу со следующего учебного года. Пока только в Копенгагене, но если эксперимент признают успешным, то нововведение коснется всех образовательных учреждений страны.
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