Гобелен времен Вильгельма Завоевателя повредили при перевозке на выставку в Британию

«Гобелен из Байё» времён короля Англии и герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя (1035–1087) получил повреждения при транспортировке из Франции в Великобританию для выставки.
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