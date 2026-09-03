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Гобелен времен Вильгельма Завоевателя повредили при перевозке на выставку в Британию

Гобелен времен Вильгельма Завоевателя повредили при перевозке на выставку в Британию

«Гобелен из Байё» времён короля Англии и герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя (1035–1087) получил повреждения при транспортировке из Франции в Великобританию для выставки.

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