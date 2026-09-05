Forbes: ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries.
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