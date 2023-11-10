NYT: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США

Вашингтон опасается, что затяжная израильская военная кампания в секторе Газа может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и Соединенным Штатам грозит изоляция, потому что весь мир призывает к прекращению огня.