Под Смоленском защитили права сотрудников предприятия

Государственная инспекция труда смоленского региона пресекла нарушения трудового законодательства. На одном из производственных предприятий Рославля в ходе внеплановой проверки, прошедшей в середине июля, инспекторы выяснили, что руководство компании привлекало персонал к выполнению обязанностей, которые не были прописаны в трудовых договорах.