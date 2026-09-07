Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском защитили права сотрудников предприятия

Под Смоленском защитили права сотрудников предприятия

Государственная инспекция труда смоленского региона пресекла нарушения трудового законодательства. На одном из производственных предприятий Рославля в ходе внеплановой проверки, прошедшей в середине июля, инспекторы выяснили, что руководство компании привлекало персонал к выполнению обязанностей, которые не были прописаны в трудовых договорах.

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