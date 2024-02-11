Тамбовские легкоатлеты выиграли медали на Всероссийских соревнованиях в северной столице

Ведущие легкоатлеты Тамбовской области продолжают покорять спортивный Олимп. На этот раз воспитанники тренера Натальи Котовой успешно выступили на первенстве страны и Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге среди спортсменов до 23 лет (0+).
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