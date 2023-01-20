Полковник Баранец: Украина идет на отчаянные решения и бросает на передовую гражданских

Киевские власти идут на отчаянные поступки в преддверии «решающей стадии» специальной военной операции бросая на передовые позиции гражданские лица.
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