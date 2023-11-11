Голкипер "Зенита" Кержаков назвал ЦСКА реальным претендентом на золото РПЛ

Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков после ничейного результата в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с лидером турнирной таблицы "Краснодаром" назвал команду, которая также претендует на золото турнира.
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