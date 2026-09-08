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Паразитов нашли во всех образцах кеты из реки на Сахалине

Паразитов нашли во всех образцах кеты из реки на Сахалине

Специалисты проверили пять образцов кеты, зашедшей на нерест в реку в Долинском районе. В каждом нашли нематод вида анизакисы.

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