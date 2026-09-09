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МОСИНФОРМ

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Актеры Юлия Пересильд и Виктор Добронравов посетили открытие новой выставки на ВДНХ

Актеры Юлия Пересильд и Виктор Добронравов посетили открытие новой выставки на ВДНХ

Сегодня на ВДНХ открылась выставка «Искусство сцены. Академическая живопись», ее открытие посетили артисты Юлия Пересильд и Виктор Добронравов.

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